Câmara Municipal da Praia vai construir 462 casas de banho até final do ano

A Câmara Municipal da Praia conta construir 462 casas de banho, em sete bairros da capital. O projeto surge no âmbito do Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Município da Praia (PEMDS).

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, disse que o PEMDS está a colocar a Câmara e a empresa Águas de Santiago (AdS) a trabalhar em conjunto.

"Vamos ter como produtos finais a construção de casas de banho e a ligação de água e esgoto às casas das pessoas, o que é de maior importância. Serão construídas 462 casas de banho em sete bairros da cidade da Praia. Sabemos que as casas de banho são determinantes para a dignidade das pessoas. São três milhões de euros, bastante dinheiro, todo financiado pela União Europeia, Câmara Municipal de Madrid, Câmara da Praia, e a ADS”, avança.

Francisco Carvalho avança com os critérios utilizados para seleccionar as famílias beneficiárias do programa de construção de casas de banho.

“A selecção das pessoas é com base num programa informático, aplicou-se um inquérito que tem vários indicadores e, a partir dessa elaboração e introdução dos dados, sai uma seriação e as famílias são apanhadas na seriação. Não há introdução de opinião do presidente, nem do gestor, nem de ninguém nas escolhas das famílias. As zonas Alto da Glória, Achada Grande Frente, Castelão, Achada Eugénio Lima, Safende, Simão Ribeiro e Tira Chapéu serão beneficiadas. O projeto abrange a questão da construção das casas de banho, da ligação de água e da ligação de esgotos, sendo essas três dimensões fundamentais”, explica.

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, refere que Dezembro será a meta para a conclusão da construção das 462 casas de banho.