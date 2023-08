Programa de eficiência hídrica e gestão de perdas vai reduzir em 20% perdas de água em Santiago – ADS

O presidente do conselho de administração da Águas de Santiago (AdS) assegurou hoje que o programa de eficiência hídrica e gestão de perdas, a ser operacionalizado, vai reduzir em até 20 % a perda de água em Santiago.

Nilton Duarte, em entrevista à Inforpress, avançou que 55% do orçamento estimado de 247 mil contos será investido na Cidade da Praia, por ser “o maior centro em termos de clientes e redes”.

Nilton Duarte alertou que isto deve-se ao facto também de a maior parte das redes se encontrar obsoleta, ou seja com 20 ou 30 anos, daí a necessidade da substituição para um material “mais resistente e moderno”.

“As infra-estruturas na maior parte são IPVC e estamos paulatinamente a substituir para um outro material de melhor qualidade que é PEAD [polietileno de alta densidade]. Já fizemos até um exemplar na Rua di Nôs, na Achada Santo António, onde substituímos todas as infra-estruturas e já temos identificadas outras redes que vão ser pouco a pouco substituídas na Cidade da Praia” explicou.

Conforme considerou, as perdas de água nos sistemas de abastecimentos “são normais” e intensificam-se de acordo com a idade das infra-estruturas, chegando até a haver, em alguns casos, sublinhou, picos de rupturas de água, o que tem criado desconforto para a população e a própria instituição.

“Os accionistas têm estado a conversar e já há um financiamento que vai continuar a fazer essa reabilitação das redes da Cidade da Praia para melhorar o aspecto e reduzir as perdas comerciais. porque temos muitas perdas comerciais do roubo de água e que vão ser resolvidas” garantiu Nilton Duarte, acrescentando que o concurso já foi lançado para a contratação da empresa destinada ao efeito.

“Temos conhecimento que o Governo tem um programa maior financiado pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento em África (BADEA) e que está a ser gerido pelo Ministério das Infra-estruturas para a melhorar e a fazer a extensão das redes de água nos bairros”, continuou.

Segundo este responsável, a AdS tem feito a reparação quando depara com ruptura ou perdas de água, sendo que. em paralelo com o Governo, pretende reabilitar as estruturas de água na ilha, procedendo assim a redução em cerca de 20 % as perdas.

“Quando a AdS assumiu as funções, há sete anos, recebeu um conjunto de infra-estruturas que foram transitadas da Electra e das câmaras municipais responsáveis pela distribuição de água, e a AdS começou a elaborar e operar sobre essas estruturas, que já tinham problema e que foram então se agravando” lembrou.

Nilton Duarte reiterou que o programa em curso “leva tempo” para ser implementado, visto necessitar estruturar os sistemas hidráulicos e criar zonas de medição e controlo das perdas de água nas zonas.