Responsável da AdS liga falta de água na Cidade da Praia a roubo e avarias na rede de distribuição

O presidente do conselho de administração da empresa Águas de Santiago (AdS) disse hoje que o roubo de água e avarias na rede de distribuição constituem uma das principais razões para a falta de água na Cidade da Praia. ​Nilton Duarte fez esta afirmação para esclarecer a população sobre a falta de distribuição de água que tem acontecido frequentemente, nalgumas zonas da capital, sobretudo nesta época que o país está a enfrentar uma onda de calor, sendo a água imprescindível nesta época.

Em declarações à Inforpress o mesmo afirmou que às vezes acontece alguma dificuldade no abastecimento em algumas zonas, devido às avarias, seja na rede ou entidade produtora de água e quando acontece essa avaria a AdS tem de proceder à reparação, o que leva a “alguma perturbação” na distribuição.

Acrescentou que as avarias acontecem por várias razões, dando exemplo das que são provocadas pelo estado das infra-estruturas, provocadas ainda por terceiros, ou seja, por indivíduos na tentativa de roubo e outros pelo estrago dos equipamentos que, no âmbito das suas actividades, rompem condutas da AdS o que provoca “falha na distribuição”.

A mesma fonte avançou que o roubo acontece um pouco por todas as ilhas do arquipélago, mas sobretudo na Cidade da Praia, e que a empresa tem tomado medidas, as quais, frisou, se têm revelado “insuficientes”.

O responsável adiantou ainda que a AdS tem em curso um plano de eficiência energética e de gestão de perdas para tentar desmantelar o roubo de água.

“Neste momento, a ADS tem em marcha um plano de eficiência e de gestão de perda para substituir alguns troços de substituição de redes que dão sinais de degradação, a vários pontos da cidade, para reduzir a perda de água e roubo”, concretizou a mesma fonte.

Disse que o roubo de água é também uma das razões para a falta de água na Cidade da Praia, explicando que quando uma rede é bem estruturada e quando é danificado descontrola toda a pressão e distribuição de água daquela zona, principalmente quando os roubos acontecem nos pontos das zonas mais baixas da rede.

“O roubo é o factor importante por falta de água muitas vezes, porque a água distribuída pela AdS é para o consumo e várias vezes o roubo de água que é extraído em excesso é utilizada nas construções, agricultura e em outras actividades, e isso afecta a distribuição. E quando acontece isso, sempre apresentamos queixas a entidades competentes”, afirmou Nilton Duarte.

O presidente da AdS aproveitou para apelar aos cidadãos para diminuírem ou evitarem o roubo de água, antes, pediu a colaboração para com a empresa porque, segundo disse, a água é um “bem comum”, que é para todos.

Lembrou aos cidadãos que existem outra empresa que fazem distribuição da água para agricultura e outros fins, esclarecendo que a AdS distribui apenas para o consumo humano.

Pediu igualmente às pessoas que quando houver alguma ruptura de água ou falha na distribuição, para ligarem à equipa da empresa, que trabalha 24 horas, fazer a denúncia, para que sejam tomadas as medidas necessárias, colaboração da população que, sintetizou, é “fundamental neste aspecto”.

Para sensibilizar a população quando não vai haver a distribuição de água numa determinada zona ou localidade, Nilton Duarte avançou que a AdS, para informar a população, tem utilizado meios como televisão, rádio, página do facebook da empresa e editais nas comunidades.

“Quando há falhas, sempre haverá plano de contingência na indisponibilidade da água, nomeadamente, plano normal de distribuição, em que operamos com uma produção normal com ou sem avarias de redes e equipamentos, mas temos também o plano de contingência onde reduzimos a carga horária de distribuição por cada localidade de forma a equilibrar a distribuição de água que temos disponível”, concretizou.

Reconheceu que a empresa “tem que trabalhar mais”, no sentido de melhorar a distribuição de água, tendo mais disponibilidade de água, afirmando que neste momento não tem penúria de água na Cidade da Praia, antes uma distribuição normal, tanto pela entidade que produz e também pela rede de distribuição.