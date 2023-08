Onda tropical poderá trazer chuvas generalizada esta quinta e sexta-feira

Cabo Verde estará nas próximas 36 horas, sob influência de uma onda tropical, deslocando-se no sentido Oeste-Noroeste, com agravamento significativo do estado do tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

O INMG alertou que durante esta quinta e sexta-feira, 17 e 18, prevê-se a ocorrência de chuva generalizada de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas, intensificação significativa do vento e consequente agravamento do estado do mar, com maior incidência nas ilhas Santiago, Fogo, Brava, São Vicente e Santo Antão. Neste sentido, o INMG avisou ainda que fará vigilância permanente do estado do tempo, para poder trazer informações que se mostrarem pertinentes.

