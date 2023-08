​Cabo Verde sob influência de uma onda tropical

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informou, em comunicado, que Cabo Verde estará, de terça-feira, 29, até sexta-feira, 01 de Setembro, sob influência de uma onda tropical, deslocando-se no sentido Oeste-Noroeste, com probabilidade de evoluir para uma depressão tropical.

Segundo o INMG, durante a sua trajetória prevê-se a ocorrência de chuva generalizada de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas, intensificação significativa do vento e consequente agravamento do estado do mar.

O INMG avisa que fará o acompanhamento e a actualização da evolução do estado do tempo.