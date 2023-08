TEDxMindelo: “Queremos ser uma plataforma para mudança de mentalidades” - Adilson Neves

​São Vicente acolhe hoje a 2ª edição do TEDxMindelo. O evento acontece ao longo do dia, no Centro Cultural do Mindelo, com o lema “Unir fronteiras e despertar mudança”. Participam 12 oradores nacionais e internacionais.

Em declarações à imprensa à margem do evento, o curador e produtor, Adilson Neves, fala em sentimento de “dever cumprindo” e reafirma a vontade de transformar o TEDxMindelo num espaço de “ideias transformadoras”. “Queremos criar uma casa, uma espécie de Baía das Gatas, onde as pessoas possam ir, apesar dos seus problemas. Isso faz parte da experiência e quando fazemos experiências há sempre oportunidades para mudanças. Há aqui uma grande energia, as pessoas querem expressar-se”, refere, sublinhando o apoio dos parceiros para a concretização do projecto. Adilson Neves explica que, para as próximas edições, a organização pretende adquirir uma licença que permite a organização do evento com mais de 100 pessoas a assistirem ‘in loco’ ao evento. Uma medida justificada pela grande adesão da edição deste ano. “Fizemos 100 convites. Temos mais de 150 pessoas na lista de espera. Vamos investir na licença maior no próximo ano, porque a partir da licença maior conseguimos acomodar mais de 100 pessoas. Neste momento, estamos limitados pelas regras”, explica. A preparação de eventos com mais de 100 pessoas só é permitida a quem já tenha estado no TEDGlobal, nos EUA. “Temos que ir para os EUA assistir à conferência do TED. Os bilhetes custam entre 2500 a 10 mil euros. É um investimento que acredito que vai servir, porque a partir daí poderemos organizar um evento de maior dimensão”, assegura. Saúde mental, tecnologia, conexão cultural e violência contra mulheres, trabalho remoto, Inteligência Artificial e start-ups, alguns dos temas que serão apresentados hoje no TEDxMindelo, em forma de palestras, com a duração de 18 minutos. A 2ª. edição do TEDxMindelo homenageia, a título póstumo, a activista cultural Samira Pereira, pelo seu envolvimento na realização da 1ª edição do evento em São Vicente, em 2019.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.