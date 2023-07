Vem aí a 2ª edição TEDx Mindelo

O Centro Cultural do Mindelo recebe a 23 Agosto a 2ª. edição do TEDxMindelo. O evento terá como tema central “Unir fronteiras e despertar mudança” e deverá reunir cerca de 12 oradores, nacionais e internacionais.

O curador do TEDxMindelo, Adilson Neves, filho de pais cabo-verdianos, residente na Holanda, explica que a ideia é criar uma plataforma de “diálogo e mudança”.

“Sempre ouço que nunca vou entender a realidade da nossa terra. Realmente, nunca vou entender a realidade de um cabo-verdiano nascido e criado no país, mas posso trazer pessoas para agregar valores a essa realidade. Em todas as histórias há valor, depende da forma como lidamos com a situação para ultrapassá-la. E precisamos de ter as ferramentas certas para procurar o que é certo para cada um”, explica.

Saúde mental, tecnologia, conexão cultural e violência contra mulheres são alguns dos temas propostos. TEDxMindelo prevê uma audiência de cerca de 100 pessoas. A participação será feita mediante inscrição na plataforma do evento.

“Este é um evento que fazemos todos juntos, com oradores, visitantes e organização. Queremos ter um grupo de pessoas a partilhar desta experiência, fazer parte dos discursos e inspirar num meio onde olhamos todos para frente”, afirma.

A 2ª. edição do TEDxMindelo homenageia, a título póstumo, a activista culturar Samira Pereira, pelo seu envolvimento na realização da 1ª edição do evento em São Vicente, em 2019.