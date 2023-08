PGR acusa dois estrangeiros de homicídio e auxílio à imigração ilegal

​A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta quarta-feira a acusação contra dois estrangeiros pelos crimes de homicídio negligente e auxílio à imigração ilegal, entre outros, no caso das 92 pessoas encontradas na ilha da Boa Vista, em Dezembro.

“O Ministério Público deduziu acusação e requereu julgamento” para apurar a “responsabilidade criminal de dois arguidos de nacionalidade estrangeira, de 27 e 31 anos”, referiu em comunicado.

Sem indicar as nacionalidades, a PGR indica que ambos estão em prisão preventiva na ilha do Sal.

Os dois são acusados da autoria material, na forma consumada e em concurso real efectivo, de um crime de auxílio à imigração ilegal, outro de associação ao auxílio à imigração ilegal, quatro crimes de omissão de auxílio e quatro crimes de homicídio negligente.

O arquipélago de Cabo Verde é destino frequente de barcos à deriva que partem da costa ocidental africana e tentam chegar à Europa através das Ilhas Canárias, sem sucesso.

O caso mais recente aconteceu em 14 de Agosto, com 38 pessoas resgatadas ao largo da ilha do Sal, sete corpos recuperados e outras 56 pessoas desaparecidas, presumivelmente mortas pela fome e desidratação, segundo os relatos dos sobreviventes, após um mês no mar.

O repatriamento dos sobreviventes para o Senegal aconteceu na segunda-feira.