Um indivíduo detido por homicídio e seis por VBG

O Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de sete indivíduos, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos, pela prática de crimes de homicídio agravado, na sua forma tentada e violência baseada no género (VBG).

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da Republica, as detenções foram feitas no âmbito da investigação de quinze autos de instrução e, efectivadas as detenções, os indivíduos submetidos ao primeiro interrogatório judicial. Em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas as devidas medidas de coacção.

O comunicado da Procuradoria-Geral da Republica informa que ao indíviduo de 33 anos, trabalhador de construção, foi aplicada prisão preventiva pela prática de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada.

Aos arguidos de 37, 47 e 48 anos de idade, todos pedreiros de profissão, indiciados da prática de um crime de violência baseada no género, bem como um outro arguido de 28 anos de idade, bate-chapas, indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género, agravado, foram aplicadas as medidas de proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódicas às autoridades.

Das detenções, consta ainda um arguido de 24 anos de idade, sem ocupação, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género, agravado, foram, igualmente, aplicadas as medidas de proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódicas às autoridades.

O comunicado da Procuradoria-Geral da República informa ainda que um outro arguido pedreiro de profissão, de 39 anos de idade, indiciado da prática de cinco crimes de violência baseada no género, agravado, foi aplicada a medida de prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral da República informa que os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.