Detidos oito suspeitos de VBG

A Procuradoria-Geral da República anunciou, em comunicado, que oito homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 56 anos, foram detidos na cidade da Praia, fora de flagrante delito, por crimes de violência baseada no género e maus-tratos a ascendentes.

De acordo com a mesma fonte, os suspeitos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, foram detidos na sequência de uma investigação de oito autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Efectivadas as detenções, com a coadjuvação da Polícia Nacional, e submetidos ao primeiro interrogatório judicial receberam como medida de coação a apresentação periódica às autoridades, proibição de aproximação e de contacto com as vítimas e afastamento da casa de morada da família.