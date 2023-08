Crânio humano encontrado na varanda de uma residência no bairro de Ponta D’Água

Uma descoberta abalou o bairro de Ponta D’Água, na cidade da Praia, esta quarta-feira à tarde, quando um crânio humano foi encontrado na varanda de uma residência. As informações disponíveis são limitadas, mas fontes policiais confirmam que as autoridades estão a par da situação.

De acordo com informações fornecidas por uma fonte policial, foram os próprios moradores do bairro que fizeram a descoberta e imediatamente notificaram as autoridades. O crânio humano apresenta uma característica notável: a ausência do queixo, deixando apenas a parte superior intacta.

A descoberta aconteceu nas proximidades da terceira paragem de autocarro de Ponta D'Água, provocando agitação entre os residentes da área.

Uma moradora de Ponta D'Água, que preferiu manter sua identidade anónima, expressou sua apreensão.

"Estamos preocupados e ansiosos por saber como esse crânio veio parar aqui. Poderá ter ocorrido um homicídio? Será possível que seja proveniente de um cemitério? Até porque pelas características não parece ser algo recente”, comentou.

Outros casos que abalaram o bairro nas últimas semanas

Na terça-feira, foi noticiado que o Tribunal da Comarca da Praia determinou a prisão preventiva de um jovem de 21 anos suspeito de ter matado o seu irmão mais velho com dois golpes de faca após um desentendimento no bairro de Ponta D’Água.

Este é o segundo homicídio a abalar a comunidade de Ponta D’Água em menos de duas semanas. Num incidente anterior datado de 15 de Agosto, uma adolescente foi alvejada nas costas como resultado de um conflito entre grupos rivais.

Na ocasião anterior, a polícia agiu rapidamente, detendo os dois suspeitos envolvidos no conflito, que agora se encontram em prisão preventiva. As autoridades também conseguiram apreender a suposta arma do crime, uma pistola Walther calibre 7.65. Informações indicam que essa arma poderá ter sido adquirida por 50 mil escudos no mercado negro.