Japão doa cerca de 600 toneladas de farinha de trigo a Cabo Verde

O Governo do Japão formaliza esta quinta-feira, 07, a entrega de 617,5 toneladas de farinha de trigo a Cabo Verde, correspondente a 12.348 sacos de 50 kg, no quadro do programa KR2022.

Segundo informação do Governo, o acto contará com a presença do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva e o Embaixador Plenipotenciário do Japão em Cabo Verde, IZAWA Osamu.

Os acordos de ajuda KR são assinados anualmente, entre os dois Governos (Troca de notas) e o fornecimento é feito conforme o Acordo de Nota, e esta parcela que será entregue amanhã, corresponde a 50 % do total do montante (200.0000.0000 Yens) da Ajuda, sendo a outra parte atribuída em arroz com a chegada prevista para Novembro/Dezembro de 2023.

Em Janeiro, o Governo japonês doou quase 1.500 toneladas de arroz a Cabo Verde, no valor de 1,8 milhões de euros, para aumentar a disponibilidade no mercado e minimizar riscos para a segurança alimentar.