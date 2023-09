Cabo Verde promove-se nas ilhas Canárias para atrair investimento

O ministro do Turismo e Transportes vai promover o potencial e oportunidades de investimento turístico em Cabo Verde junto de empresários na visita que faz às ilhas Canárias, Espanha, esta semana, anunciou hoje o Governo.

Carlos Santos está de visita oficial às ilhas Canárias a partir de hoje e até sexta-feira, “com forte pendor na promoção das oportunidades de investimento em Cabo Verde” e acompanhado pelo presidente do Instituto de Turismo, Humberto Lélis.

A agenda “intensa” de contactos inclui encontros com o Governo regional das Canárias, instituições de ensino médio e superior vocacionadas para o turismo e representantes do setor empresarial - sendo que “uma boa parte das cadeias hoteleiras que investiu em Cabo Verde tem presença nas ilhas Canárias”.

O objetivo é “estreitar relações no quadro governativo e institucional, mas também com foco na promoção das oportunidades de investimento em Cabo Verde, junto dos empresários espanhóis”.

“As ilhas Canárias têm trilhado um caminho muito interessante, enquanto destino turístico de referência internacional, recebendo anualmente mais de 15 milhões de turistas, com potencialidades e especificidades muito similares a Cabo Verde”, nota o Governo

Estes resultados levam o executivo cabo-verdiano a conceder “uma atenção à experiência acumulada no que respeita as práticas implementadas pelo setor”.

Cabo Verde destaca ainda a importância de Espanha no setor turístico a nível global, uma vez que se constitui “como um dos maiores destinos turísticos do mundo” e sede da Organização Mundial do Turismo.

O turismo representa cerca de um quarto da riqueza criada por Cabo Verde e a visita desta semana às Canárias surge enquadrada no Programa Operacional do Turismo, que o Governo tem em curso, “numa fase crucial de execução, contemplando, de entre outros domínios, a melhoria das infraestruturas básicas, a governança, a promoção e o marketing, bem como, a formação e valorização do capital humano”.

“A visita procura apreender as opções de políticas públicas adotadas nas ilhas Canárias”, conclui.