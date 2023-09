MNE diz que cabo-verdianos em Marrocos não foram directamente afectados pelo sismo

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que os cabo-verdianos no Marrocos, incluindo estudantes e a comunidade em geral, não foram directamente afectados pelo recente sismo. O Governo está acompanhando de perto a situação, pronto para intervir se necessário.

Rui Figeireido falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa, onde reiterou a solidariedade ao Governo marroquino.

“Nós temos uma comunidade de estudantes, sobretudo, mas também alguns cabo-verdianos residentes. As informações que temos da parte de todos as autoridades são que os nossos estudantes e a nossa comunidade no geral não foram directamente atingidos pelo sismo. Estamos a seguir com atenção e se for necessária alguma intervenção faremos antepadamente”, garantiu.

Conforme assegurou, a Embaixada de Cabo Verde em Marrocos está em contacto com todos os estudantes cabo-verdianos, mais ou menos 50, que residem essencialmente em Marraquexe, Rabat, Casa Blanca e outras cidades.

Marrocos sofreu um sismo violento na sexta-feira à noite, que provocou mais de dois mil mortos e milhares de feridos, além de ter destruído vários locais, incluindo parte da cidade turística de Marraquexe.

As instituições manifestaram na declaração "total solidariedade para com as autoridades e o povo marroquinos", bem como a vontade de apoiar o país de 37 milhões de habitantes.