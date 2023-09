Ano lectivo arranca com 130 mil alunos e 6.500 professores

O ano lectivo 2023-2024, que se inicia na próxima segunda-feira, arranca com 130 mil alunos e 6.500 professores do ensino básico e secundário. Dados avançados, hoje, pelo ministro da Educação em conferência de imprensa na Cidade da Praia.

Amadeu Cruz diz que o número de alunos é semelhante ao ano lectivo anterior.

“Temos assim cerca de 130 mil alunos inscritos no ano lectivo 2023-2024, sensivelmente igual ao número de inscritos em 2022-2023. O número de alunos no pré-escolar é de aproximadamente 16.500, no ensino básico obrigatório 83 mil e quinhentos e no secundário aproximadamente 30 mil alunos. Estamos na fase de afinação dos registos de alunos, turmas e horários no sistema integrado de gestão escolar (SIGE), pelo que apelamos aos pais e encarregados de educação que ainda não matricularam os seus filhos a fazê-lo com a máxima urgência. Estarão no activo cerca de 6.500 professores do ensino básico e secundário”, avança

Amadeu Cruz avança que os manuais do 1º ao 8º já estão disponíveis em todos os concelhos do país. Relativamente aos manuais do 9⁰, o ministro de Educação garante que a impressão está a ser feita, pelo que devem ser disponibilizados no mercado no final de Setembro ou inícios de Outubro.

Amadeu Cruz informa ainda que está em execução o plano de formação, no quadro da preparação metodológica, visando o aprimoramento das competências pedagógicas dos novos professores e partilha de boas práticas educativas

“Foram transferidos 219 professores, de um total de cerca de 670 pedidos, principalmente das ilhas do Sal, Boa Vista, Fogo e Brava, e essencialmente para os concelhos da Praia, São Vicente, Santiago Norte e Santo Antão. Foram colocados 207 professores em regime de nomeação, com base nas vagas abertas devido a aposentações, aumento turmas e novas disciplinas da matriz curricular do ensino secundário. Está em processamento a contratação de professores em regime de substituição para colmatar as saídas temporárias, nomeadamente devido a baixas médicas e licenças sem vencimento de curta duração”, explica.

O ministro de Educação observa que foram realizadas obras de reabilitação e manutenção beneficiando cerca de 50 escolas em todo o país, num investimento superior a 120 mil contos.

Amadeu Cruz assegura que estão reunidas as condições para o funcionamento das cantinas escolares logo no início das aulas no dia 18 de Setembro.

A cerimónia Oficial de Abertura do Ano Letivo 2023-2024, irá decorrer em Ribeira Grande – Santo Antão, sob o lema “Resiliência e Confiança para uma Educação de Qualidade”.