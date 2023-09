Santiago Norte: Delegados da Educação confiantes num ano lectivo “sem grandes sobressaltos”

Os delegados do Ministério da Educação (ME) dos seis concelhos que compõem a região Santiago Norte manifestaram-se hoje confiantes de que o ano lectivo 2023/2024, com arranque aprazado para a próxima segunda-feira, 18, vai decorrer “sem grandes sobressaltos”.

Em entrevista à Inforpress, os delegados Manuel do Rosário (Santa Catarina), Nicolau Rodrigues (Tarrafal), Edna Silva (São Salvador Mundo), Jairson Vieira (São Lourenço dos Órgãos), Paulino Delgado (Santa Cruz) e Viriato Furtado (São Miguel), mostraram-se muito expectantes em relação ao novo ano lectivo e afiançaram que os professores, um dos principais pilares do sistema educativo, estão “altamente motivados” para os ajudar a atingir as metas definidas para este ano lectivo.

É, que segundo estes responsáveis, à semelhança do ano lectivo passado, almejam neste novo ano manter (perto de 90 %) ou ultrapassar (mais de 90 %) a taxa do aproveitamento e continuar a reduzir o abandono escolar que, notaram, é “irrisório”, ou seja, não chega a um por cento (%).

Esperam também continuar a contar com os pais e encarregados de educação no sentido de estarem mais próximos dos seus educandos para que possam acompanhar “a par e passo” os seus filhos juntamente com os professores e demais responsáveis do sistema educativo.

Os delegados do ME acreditam que o novo ano lectivo, na maioria das escolas da região Santiago Norte, vão decorrer dentro da normalidade, tendo em conta, que os professores que receberam a preparação metodológica já estão todos colocados e com horários, e os manuais escolares do 1º ao 8º ano já estão disponíveis nos postos de venda, com excepção dos do 9º ano que deverão chegar no final de Setembro ou princípio de Outubro.

Garantem também que já deram início à distribuição dos géneros alimentícios para que as cantinas escolares possam servir a refeição quente logo na segunda-feira, 18, “sem grandes constrangimentos”.

As delegações, segundo estes responsáveis, também já têm disponíveis os kits escolares para distribuírem às crianças mais desfavorecidas e já estão em articulação com as câmaras municipais e a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (Ficase) sobre a questão dos transportes escolares das crianças, sobretudo das zonas distantes do centro da cidade.

“Já temos tudo preparado para que o novo ano lectivo comece realmente sem grandes sobressaltos”, insistiram os delegados do ME, nessa antecipação ao arranque do novo ano escolar.

Relativamente ao parque escolar, notaram que para além das “pequenas intervenções” como a colocação de novas fechaduras e vidros, algumas escolas receberam intervenções mais de fundo nas salas de aulas, nas casas de banho e cantinas, substituição de portas e janelas, recuperação de mobiliários, energia eléctrica, pintura, entre outras “intervenções necessárias”.

Segundo disseram, tendo em conta que as intervenções foram feitas de dentro para a fora, mesmo que as obras não estejam concluídas antes do arranque das aulas, não vão comprometer o normal funcionamento das aulas.

Por tudo isso, foram unânimes em afirmar que nenhuma escola vai pôr em risco a segurança dos alunos, e que o Ministério da Educação criou “todas as condições” para que as aulas iniciem e as cantinas escolares possam servir a refeição quente logo no primeiro dia.

Em Santa Catarina, os sete agrupamentos escolares e uma escola não agrupada, a Escola Técnica Grão-Duque Henri (ETGDH), vão receber, a partir do dia 18, um total de 10.348 alunos no Ensino Básico Obrigatório (EBO) ou seja, 1º ao 8º anos, e do Ensino Secundário (9º ao 12º anos), os quais serão acompanhados por 716 professores.

No pré-escolar espera-se aproximadamente 1.500 crianças nos jardins públicos e privados, que vão ser orientadas por 138 monitoras, sendo 71 dos jardins públicos.

No concelho do Tarrafal, com dois “grandes agrupamentos”, 1 e 2, estão inscritos cerca de 3.970 alunos, do EBO ao Ensino Secundário, que serão acompanhados por um total de 245 professores.

Para o pré-escolar prevê-se um total de 650 a 700 crianças, distribuídos por 55 monitoras para jardins públicos e privados.

Naquele município, segundo o delegado do ME, tendo em conta a dispersão do concelho, zonas rurais, êxodo rural e emigração, prevê-se, à semelhança dos anos anteriores, turmas compostas.

Também em São Salvador do Mundo, a delegada do ME, Edna Silva, notou que, tendo em conta que as turmas compostas hoje são uma realidade do País e que este município não foge à regra, prevê-se que a maioria das escolas vão ter turmas compostas no EBO.

Por outro lado, adiantou que tudo já está planificado para que na próxima segunda-feira, 18, possam fazer uma “boa recepção” aos 1.543 alunos do 1º ao 12º anos e um total de 94 professores.

No pré-escolar as previsões apontam para 250 crianças que vão ser orientadas por 16 monitoras.

Assim como noutros concelhos de Santiago Norte, em Santa Cruz o ano lectivo vai arrancar “sem dificuldades relativamente à falta de professores, de salas de aulas e manuais escolares”, não obstante algumas obras de reabilitação ainda em curso.

No entanto, o delegado do ME garantiu que já têm alternativas para estas situações, até porque, as obras serão concluídas cerca de 10 dias após o início das aulas.

Conforme avançou este responsável, para o ano lectivo 2023/2024 as previsões apontam para um total de 6.400 alunos do EBO ao Ensino Secundário e 366 professores para as 24 escolas do concelho, incluindo a Escola Secundária.

Em São Lourenço dos Órgãos, o responsável da educação local informou que o concelho vai albergar 115 professores do 1º ao 12º ano, ressaltando que ainda faltam professores de Cultura Cabo-verdiana e de Educação Física, por motivos de saúde, o que vai se normalizar brevemente.

Neste município há 11 escolas do EBO e uma escola Secundária que vão acolher cerca de 1.600 alunos do 1º ao 12º anos e, relativamente ao pré-escolar, avançou que contam com 22 monitoras e cerca de 100 crianças do pré-escolar, com idade compreendida entre os 04 e os 06 anos.

Também no concelho de São Miguel, o delegado escolar local, Viriato Furtado, evidenciou que tudo já se encontra organizado tanto em termos de infra-estruturas como na questão dos recursos humanos, materiais, equipamentos e cantina escolar, realçando que desde o passado dia 8 de Setembro foi feito um encontro com os professores do EBO e do 9º ano do Ensino Secundário para a socialização dos instrumentos de orientação para o novo ano lectivo e no dia 11 foi realizado o primeiro encontro geral com todos os professores do município.

Para este ano lectivo espera-se, no pré-escolar, cerca de 600 crianças, a serem orientadas por 46 monitoras, 2.350 alunos no EBO e 914 alunos no Ensino Secundário, para mais de 200 professores.

Relativamente ao número de alunos, admitem novas entradas, assim como saídas de alunos, tendo em conta a “grande mobilidade” que se está a verificar neste ano lectivo 2023/2024, sobretudo por causa da emigração.

Sob o lema “Resiliência, confiança, qualidade. A transformar a educação. A transformar o futuro”, as aulas do ano lectivo 2023/2024 em Santiago Norte, à semelhança dos outros concelhos e ilhas, iniciam-se na segunda-feira, 18, do pré-escolar ao 12º ano.

Também nas diferentes escolas da região Santiago Norte vai ser promovida a semana cívica dedicada à acção climática de 18 a 22 deste mês e uma campanha de limpeza, denominada jornada nacional da limpeza das escolas, neste sábado,16.

A cerimónia de abertura oficial do ano lectivo 2023/24 terá lugar no município da Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, e será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.