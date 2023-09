Viatura sem documentação adequada causa incidente a bordo de Dona Tututa no porto da Praia

A CVInterilhas foi forçada a acionar as autoridades policiais e marítimas para lidar com um incidente no porto da Praia envolvendo um Dina 150 desprovido de manifesto de carga aprovado. O condutor recusou a colaborar, deixando a viatura abandonada a bordo do navio Dona Tututa, obrigando a empresa a solicitar a presença e o apoio das autoridades policiais e marítimas para retira-la do navio.

Num comunicado de imprensa, a empresa avança que o incidente ocorreu no passado dia 12 de Setembro, na ligação Santiago-Sal. “No âmbito do controlo de embarque a bordo no Porto da Praia constatou-se a entrada de uma viatura (modelo Dina 150), sem o manifesto de carga aprovado, tendo sido solicitado ao condutor, que retirasse a viatura, porém o mesmo não colaborou, tendo inclusive abandonado a viatura, impossibilitando a sua retirada do navio por meios próprios”, diz o comunicado. A CVInterilhas solicitou a presença e o apoio das autoridades policiais e marítimas no local, que procederam ao registo do incidente. Contudo, e por forma a garantir a continuação da viagem e o cumprimento dos horários, o Navio iniciou a sua viagem com a viatura a bordo. Segundo a mesma fonte, ao chegar ao Porto da Palmeira, o desembarque da viatura tornou-se inviável devido à falta de informações sobre a localização das chaves. Como resultado a viatura seguiu de volta para o Porto da Praia, na ilha de Santiago, tendo sido desembarcada e entregue ao cliente, durante a manhã do dia 14 de Setembro. Nesse sentido, a CVInterilhas considera inaceitável qualquer embarque que não cumpra os requisitos legais e regulamentados estabelecidos no contexto do transporte marítimo e diz estar a disposição para esclarecimentos adicionais e colaborar plenamente com as autoridades marítimas na investigação e apuramento total das responsabilidades deste incidente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.