Presidente da República vai condecorar homólogo alemão na quarta-feira

​O Presidente da República, José Maria Neves, vai condecorar o homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, com a Ordem Amílcar Cabral, a mais alta distinção do arquipélago, na próxima quarta-feira.

A condecoração, que assinala os "laços especiais" de amizade e cooperação entre os dois países, faz parte do programa de visita de Steinmeier, de 03 a 05 de Outubro, a Cabo Verde, que inclui as ilhas de Santiago e São Vicente, anunciou a Presidência cabo-verdiana.

Frank-Walter Steinmeier vai aterrar na capital, Praia, na noite de terça-feira e o programa oficial arrancará na quarta de manhã, com um encontro entre os dois chefes de Estado e respectivas delegações no Palácio Presidencial.A

Seguir-se-á a imposição da Ordem Amílcar Cabral, Primeiro Grau, com a qual o Presidente alemão será distinguido.

A agenda prosseguirá na Câmara Municipal da Praia, onde Steinmeier vai receber as chaves da cidade, antes de prestar tributo no Memorial Amílcar Cabral, participar numa sessão solene na Assembleia Nacional e fechar a manhã encontrando-se com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O programa do resto do dia vai incluir um encontro com representantes da sociedade civil, uma passagem por monumentos e sítios históricos da Cidade Velha, Património da Humanidade, terminando com um banquete oferecido pelo chefe de Estado de Cabo Verde.

Na quinta-feira, o Presidente alemão visitará a cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde participará no lançamento da primeira pedra do novo edifício do laboratório do Observatório do Ambiente de Cabo Verde (CVAO).

O decreto presidencial que institui a Ordem Amílcar Cabral a Frank-Walter Steinmeier, aponta a Alemanha como "um dos mais antigos e constantes parceiros do desenvolvimento de Cabo Verde", tanto a nível oficial, como por parte da sociedade civil.

A distinção visa também reconhecer o apoio alemão ao Centro de Investigação Oceanográfica do Mindelo (Ocean Science Center Mindelo - OSCM), lançado em 2014.