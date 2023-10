Cabo Verde entregou ao Reino Unido cidadão condenado por crimes

O Ministério Público informa que concluiu mais um pedido de extradição que Cabo Verde recebeu, cumprindo assim com as obrigações internacionalmente assumidas no âmbito da luta contra a criminalidade.

Trata-se de um cidadão estrangeiro, nacional do Reino Unido, condenado no seu país pela prática dos crimes de pornografia infantil, atentado à intimidade da vida privada em concurso aparente com o crime de filmes ilícitos e o crime de acesso ilícito.

Num comunicado, o Ministério Público explicou que a extradição aconteceu na sequência de decisão favorável do Tribunal da Relação de Sotavento. “O extraditando interpôs recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que no dia 23 de Agosto deste ano confirmou a decisão sindicada, de extradição do visado para o Estado requerente”.

A mesma fonte confirmou que em cumprimento dessa decisão judicial, no dia 28 de Setembro, a partir do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, o extraditando foi entregue às autoridades inglesas, tendo seguido viagem com destino àquele país europeu.