Novo laboratório do Observatório do Ambiente deverá estar concluído em 2024

​O novo laboratório do Observatório do Ambiente deve ficar concluído no início do próximo ano. O lançamento da primeira pedra para a construção do edifico aconteceu esta quinta-feira, numa cerimónia que contou com a presença dos presidentes de Cabo Verde e de Alemanha.

Em declarações a imprensa, o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, destacou a importância da estação na procura de soluções para os efeitos das mudanças climáticas.

“Tem que ver com a análise do nível de emissão de gases com efeito de estufa, também a análise da bruma seca, de toda a poeira que vem do deserto do Sahara. Vai permitir-nos ver as medidas que teremos de tomar para facilitar a vida às pessoas. Esta é a única estação que existe aqui nesta região e que auxilia o mundo na busca de soluções para os efeitos das mudanças climáticas”, afirma.

O novo laboratório do Observatório do Ambiente está orçado em cerca de um milhão de euros, entre construção e equipamentos.

As obras vão permitir a substituição dos contentores que actualmente servem de laboratório, conforme explica Domingos Mendes, do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que sublinha a importância do centro para os estudos atmosféricos.

“O lançamento da primeira pedra desta obra é no sentido de substituir contentores e fazer a construção de um laboratório de aerossóis para precisamente fazer essa análise. É um centro de referência a nível mundial. Aqui nós fazemos monitoramento das poeiras do deserto do Sahara, o seu impacto na saúde, no lançamento no mar. Aqui neste centro nós recebemos instituições de pesquisa das mais conceituadas do mundo”, refere.

O Observatório Atmosférico de Cabo Verde (CVAO), em funcionamento desde Setembro de 2006, faz parte do programa Vigilância Global de Atmosfera (GAW), da rede mundial da Organização Mundial de Meteorologia (OMM).

O novo laboratório de Observação Atmosférica será construído em parceria com o Instituto Leibniz de Investigação Troposférica (TROPOS), da Alemanha. O lançamento da primeira pedra aconteceu no âmbito da visita a Cabo Verde do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.