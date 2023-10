São Vicente: Recruta de 20 anos morre após sentir-se maldisposto

Um recruta de 20 anos faleceu esta sexta-feira no Hospital Baptista de Sousa, no Mindelo, após se sentir mal-disposto no final de uma marcha administrativa, conforme avançou o oficial de Informação e Relações Públicas das Forças Armadas.

Segundo o oficial Wilson Tavares, o recruta Davidson da Silva Barros, natural da localidade de Queimada, ilha do Fogo, sentiu-se maldisposto na etapa final de uma marcha administrativa, tendo de imediato recebido os primeiros socorros do médico militar e do socorrista, que acompanhavam a referida marcha.

Na sequência, conforme a mesma fonte, o jovem de 20 anos foi transportado para a enfermaria do Centro de Instrução Militar do Morro Branco (CIMMB), onde foi assistido e transferido imediatamente para a banco de urgências do Hospital Baptista de Sousa (HBS), sempre acompanhado do médico militar e com assistência da equipa do serviço de urgência do HBS.

A evolução do estado clínico do recruta, asseverou o oficial, foi sempre acompanhada de perto pelo Escalão Superior das Forças Armadas e pela Direção do Serviço de Saúde das Forças Armadas e, apesar “de ligeira melhoria”, o quadro “era preocupante”.

Infelizmente, informou a mesma fonte, por volta das 01:45 desta sexta-feira, as Forças Armadas receberam a notícia do seu falecimento

A família de Davidson Barros, diz o oficial, já foi contactada e está a receber “toda a assistência” por parte das Forças Armadas de Cabo Verde.