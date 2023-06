São Vicente: Comandante da Guarda Nacional pede “priorização e maximização” de treino operacional nas Forças Armadas

​O comandante da Guarda Nacional exortou hoje, no Mindelo, a todas as unidades das Forças Armadas a priorizarem e maximizarem o treino operacional em diferentes especialidades para o cumprimento de missões de natureza diversa.

O coronel Casimiro Tavares fez o apelo ao presidir as cerimónias do dia da Unidade Manuel Miranda, do Comando da Primeira Região Militar, em São Vicente.

A mesma fonte lembrou que o chefe do Estado Maior das Forças Armadas delineou, em Novembro último, os objectivos estratégicos para serem atingidos no triénio 2022-2025, daí, a exortação a todos os comandos, serviços e órgãos da Guarda Nacional a dedicarem “especial atenção à “execução rigorosa e integral” dos planos de actividade.

Casimiro Tavares acredita, que, entre outros objectivos, as unidades devem priorizar e maximizar o treino operacional a todos os níveis, sendo este um desafio a vencer.

“É imperioso insistir na realização de exercícios, tanto de mesa, como com forças no terreno, a vários níveis”, advogou o coronel, elencando treino do emprego combinado das diferentes especialidades, aprontamento das forças para emprego em sistema combinado com a Guarda Costeira, outros comandos e serviços nacionais de segurança e apoio civil.

Tudo isso, asseverou, para capacitar os elementos das Forças Armadas ao cumprimento de missões de várias naturezas em qualquer ponto do território nacional.

O acto contou ainda com a intervenção do comandante da Primeira Região Militar, Alberto Teixeira, que, por seu lado, incitou os oficiais, sargentos, praças e servidores civis, honrando o exemplo do patrono da unidade, a unirem esforços e enfrentar o futuro “com confiança renovada, aliada à competência, à determinação e ao brio militar característico de todos que servem a Primeira Região Militar”.

“Mantenham a confiança na instituição militar, não se desestimulem por pequenos percalços conjunturais que acontecem em grandes e renomados órgãos”, lançou, aconselhando os militares a usarem as dificuldades como estímulo, para melhorarem a si próprios e corrigir, dentro de suas competências, “algumas discrepâncias que atrapalham a eficiência da logística”.

O capitão-de-navio fuzileiro concretizou o seu discurso enaltecendo a “competência, zelo e dedicação dos militares” que, afiançou, têm “contribuído irrevogavelmente” para a constante afirmação do comando.

Durante a cerimónia, o comandante ainda rendeu homenagem, com um minuto de silêncio, ao sargento principal na reforma Gerónimo Pires, também conhecido por “Bull”, falecido recentemente.

Houve ainda entrega de louvores a alguns militares, medalhas e troféus aos vencedores de actividades desportivas realizadas para celebrar a data.

A celebração, que terminou com uma demonstração cultural de `San Jon´ serviu ainda para se destacar, com entrega de medalhas, militares na reserva e na reforma que participaram de uma prova de tiros, realizado no Morro Branco.