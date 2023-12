Porto Novo: Reservas nas unidades turísticas aquém do esperado – operadores turísticos

As reservas nas unidades turísticas no Tarrafal de Monte Trigo, na ilha de Santo Antão, para o Natal e final do ano estão aquém do esperado, informaram hoje os operadores locais do turismo.

O porta-voz dos operadores, João Crisóstomo, disse à Inforpress que, apesar de Santo Antão estar em plena época alta do turismo, não se espera a presença de muitos turistas no Natal e fim de ano nessa zona turística, a avaliar pelas reservas feitas até agora. Em todo o caso, essa localidade tem sido uma das zonas mais visitadas por turistas desde o arranque da temporada alta do turismo em Santo Antão, em Outubro, avançou este operador. Enquanto isso, Tarrafal de Monte Trigo receberá nos próximos anos investimentos públicos à volta de 300 mil contos para potenciar o turismo nessa zona. Além do projeto de valorização turística e ambiental dessa aldeia turística, já em andamento, o pacote de investimentos consiste ainda na requalificação da orla marítima, na construção da estrada Ponta de Atum-Praia e do molhe acostável (quebra-mar). Tarrafal de Monte Trigo, que tem uma das baias consideradas mais belas do País, classificada como uma das sete maravilhas naturais de Santo Antão, receberá também no próximo ano um miradouro turístico.

