“Projecto Kapelona” transforma Natal em Achada Santo António

O Projecto Kapelona, idealizado por Leonor Cabral e abraçado por cerca de 20 membros da comunidade, ilumina o Natal em Achada Santo António com uma abordagem única, mesclando sustentabilidade, envolvimento comunitário e celebração cultural.

“O Projecto Kapelona foi uma ideia que levei a outros elementos do grupo, no sentido de criarmos algo para dinamizar o bairro de Achada Santo António. Em 2022 enfrentávamos desafios com conflitos entre grupos rivais e tive a ideia que podíamos fazer algo pela nossa comunidade”, narra.

Com o nome “Kapelona”, uma homenagem à capela do bairro e à rua que já foi palco de diversos eventos, o projecto abrange vertentes sociais, religiosas, culturais e ambientais. Na vertente religiosa, por exemplo, por serem maioritariamente católicos, os elementos reúnem-se às quintas-feiras no largo da capela para fazer orações.

Entretanto, o Projecto Kapelona dedica-se também a acções sociais, culturais e ambientais ao longo do ano.

“Toda a decoração é à base de reciclagem. Recolhemos lixo nos contentores, pedimos apoio na nossa página solicitando às pessoas que doem tudo aquilo que não precisam nas suas casas que podem ser úteis para nós”, explana.

Decoração, aliás, que é feita consoante as festividades: de Dezembro a Junho, por ocasião da festa de Santo António. Para a decoração do Natal, Leonor diz que o processo de produção começou em Novembro.

“Antes, púnhamos os enfeites na rua, mas depois tínhamos de recolhê-los porque as pessoas mexiam. A nossa grande vitória este ano foi educar as pessoas que antes estragavam os nossos enfeitos”, comemora.

Copos e papelão para bonecos e casas

O boneco “de neve” foi feito com copos de cerveja, mas também há bonecos de papelão, casas de papelão e outros materiais reciclados. Conforme Cabral, várias empresas aderiram ao projecto de diferentes formas.

“A Tecnicil forneceu as caixas de papelão com as quais foram feitas as casinhas que estão expostas e a Electra forneceu a iluminação. Como recompensa, fazemos campanhas de sensibilização contra o roubo de energia. A CV Telecom deu-nos Internet para passar filmes e música”, aponta.

O Projecto Kapelona conta com parceiros fixos, como a Câmara Municipal da Praia, que apoia com autorização de espaços e outros materiais de iluminação.

“Temos alguns moradores de rua como parceiros fixos. Os moradores de rua colaboram com mão-de-obra. Por exemplo, o boneco de copos foi feito por uma moradora da rua”, cita.

__________________________________________________________________________________

Árvore de Natal feita com 30 mil garrafas de plástico ilumina Santa Maria

Em finais de Novembro, a Cidade de Santa Maria, ilha do Sal, inaugurou oficialmente a sua árvore de Natal de 13 metros de altura por 8 metros de largura. O que torna esta árvore verdadeiramente única é o seu material de construção: 30 mil garrafas de plástico.

Segundo informações da RádioTV Sal One, a iniciativa, idealizada pelo empresário italiano residente no Sal, Roberto Braga, com a colaboração da associação Abraçar Sal e da associação Chã de Matias, visa não apenas iluminar a cidade durante as festividades, mas também destacar a importância da sustentabilidade ambiental.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1151 de 20 de Dezembro de 2023.