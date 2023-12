Pacientes do Serviço de Oncologia recebem kits de higiene da ACLCC

A Associação Cabo Verdiana de Luta Contra o Cancro (ACLCC) entregou kits de higiene ao pacientes do Serviço de Oncologia do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN). O acto da entrega teve lugar na manhã desta sexta-feira, 29.

Segundo a presidente da ACLCC, Cornélia Pereira, a entrega desses kits faz parte do plano anual de actividade.

“Esta doação está enquadrado no nosso plano anual de actividade, normalmente ao longo do ano fazemos basicamente a entrega de dois ou três kits de higiene, segundo a orientação do Centro de Dia, que são produtos que geralmente têm alguma dificuldade em adquirir”, afirmou.

Cornélia Pereira avançou que são um total de 84 kits a ser distribuídos conforme o tratamento dos pacientes, sendo que hoje, fez-se a entrega dos primeiros conjuntos.

“Hoje fizemos a primeira entrega, que é consoante a agenda de tratamentos dos pacientes e os restantes ficarão sob a responsabilidade do Centro de Dia do HUAN”, declara Pereira, que faz um balanço positivo das actividades levadas a cabo durante este ano uma vez que o plano de actividade em termos de palestras e rastreios basicamente foram cumpridas.

Para o próximo ano a ACLCC “espera reforçar esta dinâmica e ter cada vez mais parceiros empenhados tendo em conta a seriedade que estamos a trabalhar em articulação com as estruturas de saúde. Tudo é muito bem articulado, quando vamos para rastreio e encontramos algum problema já um rede de contacto tanto nas infra estruturas de centrais e delegacias de saúde que fazem todo o encaminhamento”, explica.

Atualmente o Serviço de Oncologia do Hospital Universitário Agostinho Neto conta com 216 pacientes, oriundos de vários pontos do país, em tratamento com quimioterapia e Pereira relembra que existe a possibilidade de cura caso o cancro seja detectado atempadamente.