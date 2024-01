​Assomada acolhe abertura da celebração do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 (JJCV 2024)

A cidade de Assomada acolhe este domingo, 07, a abertura da celebração do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 (JJCV 2024), sob o tema “Animados pela Gratidão e Guiados pela Esperança”.

A abertura da celebração do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 será presidido pelo Bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Arlindo Furtado, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima em Assomada.

Segundo uma nota enviada, a celebração do jubileu temático JJCV 2024, apresentado publicamente na Cidade da Praia, no passado 28 de Dezembro, é uma iniciativa dos jovens cristãos católicos para/com todos os jovens cabo-verdianos, no quadro do projecto da Celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde (C500) que tem nos jovens os seus principais destinatários, primeiros beneficiários e protagonistas fundamentais, sob o signo da “Geração dos 500 Anos”.

“Como foi apresentado, o JJCV 2024 tem por objectivo primordial propor e ajudar os jovens cabo-verdianos a conhecerem, assumirem e a colocarem-se no caminho do Jubileu dos 500 Anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, de forma organizada sob o conceito fundamental da Geração dos 500 Anos”, indica a mesma fonte.

Do programa de abertura consta uma parte exclusiva para os jovens e uma parte aberta aos convidados e ao público em geral, que terá início às 10h00 com a apresentação do projecto do JJCV 2024, na sua forma prática e na parte que interage com as diferentes instituições do país.

A celebração eucarística será presidida pelo Cardeal Arlindo Furtado onde, “com alguma expectativa, pelo que os jovens esperam ouvir a mensagem e orientações do Pastor da Diocese para o Jubileu temático dos jovens”.

Na parte exclusiva aos jovens destacam-se uma Catequese Fundamental, com base no tema do jubileu temático e, à tarde, haverá actividades socioculturais e ecológicas, na linha da Ecologia Integral do Papa Francisco.

Às 16h30, será benzido e entregue o símbolo da JJCV 2024, aos jovens representantes de São Vicente da Diocese de Mindelo, onde neste mês de Janeiro começará o itinerário da celebração descentralizada do jubileu, percorrendo várias ilhas de Cabo Verde e a nossa diáspora para culminar na Ilha de Santiago, mais concretamente na Cidade da Praia, no mês de Agosto deste ano.