Dioceses do Mindelo e de Santiago celebram missa em memória do Papa Emérito Bento XVI

​As Dioceses do Mindelo e de Santiago celebram hoje e quinta-feira, respectivamente, a missa de sufrágio pela alma do Papa Emérito Bento XVI, falecido no último sábado, 31 de Dezembro, aos 95 anos.

Na Diocese de Mindelo a missa do sufrágio pelo Papa Emérito Bento XVI vai ser celebrada hoje, na igreja Pró-Catedral de Nossa Senhora da Luz, pelas 18 horas, presidida pelo bispo Dom Ildo Fortes e concelebrada pelos sacerdotes que se encontram na ilha. Na Diocese de Santiago a missa está marcada para o dia 05 de Janeiro, quinta-feira, pelas 18 horas na Pró-catedral de Nossa Senhora da Graça, na Cidade da Praia, devendo ser presidida pelo bispo Dom Arlindo Cardeal Furtado, conforme informações avançadas na página da Diocese. Os bispos convidam todos os fiéis a participarem na missa de sufrágio, definido por Dom Ildo Fortes como “acto de amor, gratidão, solidariedade e homenagem ao Papa Emérito Bento XVI, pela extraordinária sabedoria, coragem e humildade com que conduziu a Igreja em tempos difíceis.” O funeral de Bento XVI está marcado para a próxima quinta-feira, com missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. O velório, que começou segunda-feira, decorre na Basílica de São Pedro onde o corpo permanecerá até esta quarta-feira para a despedida dos fiéis. Bento XVI morreu no sábado, no antigo mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde residia desde 2013, após ter renunciado ao papado.

