Cardeal Dom Arlindo Furtado incitou os cristãos a converterem-se na celebração e a se prepararem para festejar os mistérios da paixão

​O cardeal Dom Arlindo Furtado incitou hoje, na cidade da Praia, os cristãos a converterem-se na celebração da Quarta-feira de Cinzas e a se prepararem para festejar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

O bispo da Diocese de Santiago, que falava à Inforpress no âmbito da celebração do início da Quaresma no calendário litúrgico, e que este ano é marcado a 22 de Fevereiro, explicou que a “imposição das cinzas” é um sinal de conversão cristã em preparação para a Páscoa.

“A Igreja achou que é importante prepara-se para esse ponto fulcral, que são 40 dias, e a Cinza é o primeiro dia de preparação. Começa com a imposição das cinzas para mostrar que Deus nos ama muito e que nós não o amamos o suficiente, e que não nos amamos o suficiente enquanto irmãos como é a vontade de Deus”, disse.

A Cinza, conforme disse, tem o significado de que cada um deve reconhecer as suas misérias, limitações e falhas, argumentando ainda que a cinza é sinal de humildade, visto que o ser humano deve ser humilde para reconhecer os seus erros.

A Cinza, segundo explica, tem ainda como proposta a abstinência e jejum, sendo que na ilha de Santiago apesar de se fazer abstinência o jejum já é quebrado com o tradicional almoço de Cinzas.

“Jejum tem dois significados: o autodomínio em que temos domínio sobre nós próprios e o outro é renunciar à alguma coisa de nós mesmos para ajudar os mais pobres como sinal de apoio às causas sociais ajudando os outros como sinal de solidariedade e comunhão fraterna”, ressaltou, sublinhando que é com este gesto que a Igreja insiste preparando os 40 dias para que se possa celebrar a festa de libertação, ou seja, a Páscoa de Jesus.

Nestes dias de preparação, realça, a Igreja propõe que todos se alimentem da palavra de Deus com oração, penitência e caridade como práticas a serem vivenciadas de maneira ainda mais intensa pelos fiéis.

Na mensagem de hoje, Quarta-feira de Cinzas, início do período da Quaresma, o bispo da Diocese de Santiago apela a todos a estarem atentos a Deus, pois, foi ele quem “nos criou, nos ama, nos deu o dom da fé”, frisando que todos devem ter maior “docilidade de escuta e seguimento ao apelo de Deus” sem esquecer que a vontade de Deus é que todos são chamados a fazer a sua caminhada existencial rumo a plenitude de vida com Cristo ressuscitado.

“Não devemos esquecer nunca que a vontade de Deus é que todos os seus filhos e filhas, seres humanos como nós, são chamados para fazer a sua caminhada junto com Cristo no sentido de que somos enviados uns aos outros para que todos possam receber a luz de Deus e viver na esperança cristã que nos caminha a viver com Cristo ressuscitado”, indicou.

A Eucaristia de Quarta-feira de Cinzas está agendada para as 18:30 na Igreja de Nossa Senhora da Graça e será presidida pelo cardeal Dom Arlindo Furtado.

No âmbito da caminhada Quaresmal, a Paróquia de Nossa Senhora da Graça, assim como as paróquias do País, inicia uma série de conferências quaresmais, oração e encontros para o reforço da palavra de Deus.

Na Quarta-feira de Cinzas a Igreja Católica aconselha os fiéis a fazerem jejum e a não comerem carne. Esta tradição já existe há muitos anos e tem como propósito fazer com que os fiéis tomem parte do sacrifício de Jesus. Assim como Jesus se sacrificou na cruz, aquele que crê também pode fazer um sacrifício, abstendo-se de uma coisa que gosta, neste caso, a carne.