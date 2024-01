PAICV considera quem tem havido um aumento da criminalidade

O Grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), oposição, considera que considera que nos 8 anos do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, tem havido um aumento da criminalidade e que apenas os deputados do MpD consideram que o país está seguro. Estas informações foram avançadas à imprensa, na manhã desta terça-feira, pela Deputada Nacional do partido, Carla Carvalho, no balanço das jornadas parlamentares que iniciam esta quarta-feira.

“Como também como sabem, apenas os deputados do Movimento para a Democracia (MpD) consideram que o país está seguro, nós também podemos ouvir os próprios cabo-verdianos, que a percepção não é de segurança (…)por exemplo, os imigrantes e dos empresários e os empreendedores, têm um receio e medo de investir em Cabo Verde, por exemplo, por medo de virem cá e serem assaltados, de serem, digamos assim, sofrerem também a violência. Inclusive, em alguns municípios que outrora eram pacatos, hoje em dia, estão a ocorrer com frequência casos de assaltos a residências e empreendimentos turísticos. Por exemplo, o caso da Tarrafal tem preocupado as autoridades locais, mas também os municípios”, afirma a deputada.

Carvalho afirma ainda que nos oito anos de governança, tudo o que o ministro da Administração Interna trouxe são as câmaras de vigilância.

“Como sabem, uma das bandeiras da campanha em 2016 do MpD foi o combate e, a diminuição do nível de violência e da criminalidade, entretanto, isso não aconteceu, uma das poucas coisas, nessa matéria que o Governo trouxe tem a ver com as câmaras de vigilância, mas as câmeras de vigilância, elas sozinhas não resolvem a situação de violência”, afiança a deputada.

O PAICV afirma ainda que não tem havido um aumento no número de efectivos da Polícia Nacional e sim uma reposição por alguns têm deixado o país.

“Nós vamos ouvir amanhã o que é que o ministro (Paulo Rocha) vai trazer de novo, porque nesses oito anos a única coisa que ele tem trazido aqui tem a ver com a questão das câmeras de vigilância e tem a ver um pouco com aquilo que ele fala, que tem a ver com o aumento do número de efectivos da Polícia Nacional, mas, entretanto, o que acontece é uma reposição do contingente que tem saído também do país. A Polícia Nacional tem perdido os seus efetivos pela emigração” declara a deputada.