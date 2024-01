Fundação Amílcar Cabral considera que celebrar centenário de Cabral é um “dever de memoria”

O presidente da Fundação Amílcar Cabral (FAC), Pedro Pires, considera que a comemoração do centenário do herói Nacional é um “dever de memória” e defende que seria interessante colocar as suas obras nos centros das actividades histórico-culturais.

Pedro Pires falava aos jornalistas numa conferência de imprensa dada na manhã desta terça-feira para apresentar os planos para a comemoração do centenário do nascimento de Amílcar Cabral.

A fundação escolheu a data de 20 de janeiro, dia dos Heróis Nacionais, para dar início às celebrações. Para o dia prevê a realização de uma Assembleia a céu aberto, continuando com uma marcha e fechando o dia com a apresentação da peça teatral “A Última Lua do Homem Grande” no auditório Jorge Barbosa.

Pedro Pires afirma que a celebração do centenário de Cabral é um dever de memória.

"A Fundação Amílcar Cabral considera que celebrar o centenário de Amílcar Cabral é um dever, um dever de memória porque ninguém, nem individualmente, nem colectivamente vivi ou continua a viver sem a memória, sem a memória do seu passado e dos esforços feitos para mudar as coisas para que estejamos hoje na situação em que nos encontramos, justifica".

A celebração do centenário de Cabral vai ter lugar um pouco por todo o mundo com a participação de um simpósio Internacional em Luanda prevista para o mês de Março, sendo que o acto central das celebrações no país está agendada para Setembro com a realização de um colóquio internacional.

O presidente da Fundação Amílcar Cabral defende que “ do nosso ponto de vista teria interesse se colocássemos Amílcar Cabral, a sua obra, o seu pensamento no quadro das actividades histórico-culturais que têm lugar no nosso País, e na Cidade da Praia”.