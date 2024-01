Delegação Chinesa do CPDFund visita Cabo Verde para explorar oportunidades de investimento

Cabo Verde recebe entre os dias 22 e 24 deste mês, a visita oficial de uma delegação do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa (CPDFund), liderada pela directora-geral Li Na, no âmbito da promoção da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Segundo uma nota enviada pelo Delegado de Cabo Verde junto ao Fórum de Macau, Nuno Furtado, o objectivo principal desta visita é fortalecer a cooperação entre a China e Cabo Verde, com especial ênfase na cooperação em matéria de investimento e na identificação de oportunidades de negócios nos sectores estratégicos do país.

A mesma fonte indicou que a delegação buscará entender o ambiente de negócios local e identificar projectos prioritários que possam impulsionar o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde.

“Esta missão de exploração de oportunidades de investimento é uma iniciativa importante para fomentar parcerias sólidas entre a China e Cabo Verde, contribuindo assim para o progresso mútuo e a prosperidade económica. A delegação de Cabo Verde no Fórum Macau continuará a desempenhar um papel activo na promoção destas relações”, frisa.

Durante a estadia da delegação do CPDFund, estão programadas reuniões com diversos departamentos e entidades governamentais, incluindo a Direcção-Geral da Cooperação Económica e Desenvolvimento do MNECIR, a Direcção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, a Cabo Verde TradeInvest, empresários de Santiago (Câmara de Comércio, Indústria e Serviço de Sotavento), Ministério do Mar, Ministério do Turismo e Transportes, Banco de Cabo Verde, Electra S.A., Cabo Verde Telecom, e o Parque Tecnológico.

O Conselheiro Francisco Mendes da Embaixada de Cabo Verde na China vai acompanhar a delegação chinesa durante a visita, que reflecte o compromisso bilateral em fortalecer os laços económicos.

O CPDFund, com um capital de mil milhões de dólares, desempenha um papel crucial como financiador de capitais para apoiar o desenvolvimento económico em vários países.