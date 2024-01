​Navio Interilhas vai cobrir a rota São Vicente/São Nicolau/Sal/Boavista/Santiago

O navio Interilhas será designado para cobrir a rota São Vicente/São Nicolau/Sal/Boavista/Santiago e respectivo regresso, durante o período de reparação do navio Dona Tututa.

Segundo uma nota da CV Interilhas, esta medida visa minimizar o impacto no serviço prestado aos seus passageiros e manter a ligação territorial. “No âmbito do nosso compromisso para com os nossos clientes e no superior interesse público da concessão, com o intuito de garantir a continuidade das ligações marítimas e integralidade do nosso modelo operacional”.

O modelo de operação e respetivos horários, conforme a mesma fonte, estão a ser adaptados face às circunstâncias.

Por outro lado, a mesma fonte indica que a reparação do navio Dona Tututa, prossegue com os trabalhos a bordo, aguardando-se a chegada de peças sobressalentes provenientes de Portugal, cuja entrega está afectada pelo cancelamento de voos paraSão Vicente, devido à ocorrência de bruma seca no arquipélago de Cabo Verde.

“A equipa do GRUPO ETE, está empenhado todos os seus recursos para garantir o aprontamento do navio Dona Tututa com a maior brevidade possível, atento às adversidades provocadas pelo cancelamento dos voos”, realça.