Programa de Acção climática com financiamento de 4,1 milhões de euros para o ano de 2024

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, classifica de “estruturante” o Programa de Acção Climática na medida em que este possibilita construir a inteligência climática contribuindo para uma melhor governança no que diz respeito às questões climáticas. O Programa conta com um orçamento de 4,1 milhões de euros para o ano de 2024 e é financiado pelo Grão-Ducado de Luxemburgo

Gilberto Silva falava à imprensa à margem da segunda reunião do Comité de Pilotagem do Programa de Acção Climática que teve lugar esta terça-feira, na cidade da Praia.

“Trata-se de um programa estruturante para Cabo Verde na medida em que ajuda o país a construir a inteligência climática e as competências necessárias para uma maior mobilização dos recursos financeiros, mas também dos recursos tecnológicos e aquisição de conhecimentos necessários para a edificação de um país mais resiliente e capaz de dar respostas e se adaptar às mudanças climáticas”, afirmou o governante.

O plano de actividade do Comité de Pilotagem do Programa de Acção Climática para este ano está orçado em 4,1 milhões de euros que, segundo Silva, vão ser para financiar actividades ligadas à “consolidação da governança climática em si com conjuntos de acções desde de estudos, mas também de capacitação técnica, formações a nível das comunidades e das escolas. Trabalhos que irão ser feitos no domínio do mapeamento de riscos e um conjunto de medidas que contribuem para reforçar as competências das Instituições ligadas a governança do clima”.

Para consolidar a posição do país, Gilberto Silva afirma que ainda este ano vão ser criadas estruturas e mecanismos que vão servir contribuir para uma boa governança climática.

“Vamos aprovar ainda este ano a lei do clima, mas também o quadro da governança climática com novas estruturas e mecanismos a serem criados designadamente o comité interministerial para as mudanças climáticas mais também o secretariado nacional das mudanças climáticas e são estruturas fundamentais para a boa governança climática”, frisa.

O Encarregado de Negócios da embaixada do Grão Ducado de Luxemburgo em Cabo Verde, Thomas Barbancey, afirma que “o Programa Acção Climática visa assegurar que Cabo Verde tem a expertise, as capacidades e os meios necessários para definir e estabelecer as prioridades da sua acção climática”.

O Comité de Pilotagem do Programa de Acção Climática, iniciou as suas actividades em 2022 e conta com financiamento do Grão Ducado de Luxemburgo, num montante aproximado de 10,5 milhões de euros.