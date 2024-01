Plataforma Sindical Unir e Resgatar UNTC-CS afirma que Joaquina Almeida não tem legitimidade para falar em nome do Sindicato

A Plataforma Sindical Unir e Resgatar UNTC-CS, classifica de “ridículas, insensatas e desprovidas de sentido” as declarações de Joaquina Almeida a propósito do processo de leilão levado a cabo pelo INPS, afirmando que a organização sindical não se vê nas declarações feitas.

O Coordenador da Plataforma Sindical Unir e Resgatar UNTC-CS, Eliseu Tavares, falava em conferência de imprensa realizada hoje na sede do Sindicato na cidade da Praia.

“Assim e por não se rever minimamente no posicionamento assumido e nas declarações ridículas, insensatas, desprovidas de sentido e irresponsáveis, proferidas pela senhora Joaquina Almeida que, sem qualquer mandato para tal, e, portanto, sem legitimidade nenhuma, tem vindo a falar deste processo em nome de todos os sindicatos filiados”, afirmou Eliseu Tavares.

Para além de não se rever no posicionamento assumido pela Joaquina Almeida, o Coordenador da Plataforma sindical exorta as autoridades competentes a agirem no sentido de se apurar “as denúncias e as graves acusações feitas publicamente, são ou não verdade, de entre elas, se o actual, Presidente do INPS pertence ou não ao quadro do Banco IIB, que é o banco que venceu o concurso, apesar do mesmo ter ficado em 3º lugar em termos taxas de juro apresentados, e se houve ou não tráfico de influência”, durante o processo de leilão.

“Nós queremos aqui de facto exortar as autoridades, neste caso o BCV, mas também a própria Procuradoria a se envolverem e esclarecerem esta situação, e mais, nós independentemente do banco que ganhasse o leilão pensamos que a de rentabilização, que a taxa de juro e a segurança do depósito seriam os requisitos de maior peso”, afiança.

O coordenador ainda defende a necessidade de tornar o INPS como sendo um órgão autónomo a fim de salvaguardar a sua sustentabilidade.

“Tendo esse órgão autónomo a funcionar fica difícil a qualquer governo fazer do INPS a caixa 2, infelizmente é o que tem acontecido com os sucessivos governos, precisando do dinheiro vão ao INPS sem nenhum comprometimento retiram de fundos que utilizam inclusive as vezes em operações que não interessam ao INPS, e o perigo destes investimentos que são feitas e de serem um investimento não seguro e que não tem nada de rentabilidade. O que num futuro próximo pode provocar a falta de sustentabilidade ao próprio INPS”, justifica.