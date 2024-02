Nomeado novo Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto

A Ministra da saúde, Filomena Gonçalves conferiu hoje, posse aos novos membros do Conselho de administração do hospital Universitário Agostinho Neto. Em declarações à imprensa a governante afirma que este é um acto normal de gestão.

Com a tomada de posse, passam a fazer parte do Conselho da Administração, Hirondina Vaz Borges Spencer, como primeiro Vogal e Diretora Clínica; Dulce Eneia Varela da Silva como Enfermeira Superintendente e segundo Vogal Executivo e Mário Elísio Sena Semedo assume o papel de quarto Vogal não executivo.

“Nós acreditamos que a equipa, não de uma forma individual, irá continuar a trabalhar para que tenhamos cada vez mais excelência nos serviços que prestamos, para que tenhamos cada vez mais humanização no sector da saúde. Sabemos que a saúde é um sector em construção permanente sendo normal haver actos de gestão, o importante é que tenhamos os profissionais de saúde de uma forma coesa, dedicado, mas, quero pôr a tónica aqui, que também temos de cuidar dos que cuidam”, declarou a ministra.

Para a Ministra a tomada de posse dos novos membros da Administração do HUAN apresenta o renovar do compromisso “com a excelência da saúde” e dedicação a humanização do atendimento prestado.

Gonçalves ao falar dos profissionais da saúde, salienta ser importante “cuidar de quem cuida de nós”.

“E é com base nisso que temos um conjunto de medidas para continuarmos a dar cada vez mais e melhores condições aos nossos profissionais. Quando digo mais e melhores condições não é falar apenas do que tange às questões remuneratórias, mas em relação aos bens intangíveis porque os profissionais de saúde merecem a atenção e o carinho de todos nos”, conclui.

Instada pelo jornalistas a falar sobre a situação da dengue no país, Filomena Gonçalves avança “neste momento temos uma média de um ou dois casos por dia, o nosso desafio é de facto eliminarmos a dengue em cabo Verde, temos estado a conseguir controlar e acreditamos que tendo em atenção o estado em que nos encontramos em termos de vigilância epidemiológica, nós conseguiremos confinar e estaremos a eliminar brevemente, mas não podemos baixar a guarda”, frisou.