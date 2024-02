TACV volta a voar para Fortaleza em Março

Informação avançada por Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil-África, em entrevista à rádio brasileira O POVO CBN.

“Tive uma conversa recente com o embaixador de Cabo Verde aqui no Brasil e a expectativa é de que a TACV volte em Março a sua operação”, afirmou Bosco Monte, citado pelo O POVO CBN.

De recoradar que em Março de 2019, o Estado vendeu 51% da TACV por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36% da Cabo Verde Airlines) e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

A companhia foi depois renacionalizada em Julho de 2021 e retomou os voos para Portugal em Dezembro do mesmo ano, inicialmente entre a Praia e Lisboa. Posteriormente alargou os voos para a capital portuguesa também a partir das ilhas do Sal e de São Vicente, programa que ainda se mantém.

Em Agosto do ano passado, o Governo de Cabo Verde confirmou a retomada da operação para os EUA e Brasil , juntamente com outros voos para Paris que foi retomada em Abril de 2023.