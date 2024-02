Aeroportos nacionais melhoraram todos os indicadores de movimento em 2023

Os aeroportos de Cabo Verde melhoraram todos os indicadores de movimento em 2023, face ao ano anterior, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência de Aviação Civil (AAC).

O movimento de aeronaves cresceu 12%, totalizando 28.421 aterragens e descolagens, o movimento de carga cresceu 8,4% para 861 toneladas e o correio movimentado ascendeu a 387 toneladas.

O movimento internacional de passageiros bateu novo recorde em 2023, com mais de dois milhões de passagens (chegadas e partidas), em linha com o anúncio já feito em janeiro pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no parlamento.

Cabo Verde é um ponto de atração do turismo internacional e a contagem de movimentos de passageiros estrangeiros é a única que ultrapassou os níveis pré-pandemia, apesar de todos os outros indicadores registados pela AAC registarem variações homólogas positivas, consolidando a recuperação da economia.

Por exemplo, o movimento doméstico de passageiros, em 2023, rondou 500 mil passagens, mais 11,4% que em 2022, mas abaixo dos 821 mil movimentos que os passageiros entre ilhas fizeram em 2019.

O arquipélago tem quatro aeroportos internacionais (Boavista, Praia, Sal e São Vicente) e três aeródromos (Fogo, Maio e São Nicolau).