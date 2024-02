Quatro milhões de euros para colocar Cidade Velha na arena turística internacional

Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou um pacote de investimentos, já em preparação para execução, para garantir a Cidade Velha como destino turístico.

O chefe do Governo, que discursava no lançamento da nova Marca Turísticad e Cabo Verde, na Fortaleza Real São Filipe, manifestou o sonho de ver Cidade Velha, à semelhança do que acontece com a ilha Gorée, no Senegal, a receber grandes individualidades e a ser uma referência do turismo mundial.

“Para além daquilo que tem sido feito em termos de investimentos, há um pacote de quatro milhões de euros [cerca de 440 mil contos] já em preparação para a execução em termos de realização concreta, que vai ainda reforçar aquilo que é único aqui neste lugar que é património da humanidade”, disse.

“É património da humanidade pela sua história e valorizar ainda mais cria retornos fortes. E a nossa ambição, o nosso sonho é que a Cidade Velha, de facto, se afirme na arena internacional. Não estou a dizer para todos os presidentes americanos visitarem, como em Gorée, mas espero que visitem, que haja mais e mais turistas a virem para a Cidade Velha”, previu.

Ulisses Correia e Silva afirmou que Cidade Velha tem tanto ou mais história do que a ilha Gorée, uma história viva, com várias referências de civilizações que se cruzaram no local, o que a tornou numa referência única.

O primeiro-ministro recordou aimda os outros investimentos que têm sido feitos para fazer com que as cidades e aldeias cabo-verdianas sejam atractivas para as pessoas viverem, visitarem e investirem.

O foco, para Ulisses Correia e Silva, deve ser nos recursos endógenos e na qualidade, o que obriga ao investimento contínuo e à diversificação do destino, para que não seja apenas sol e praia.