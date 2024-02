Jornal inglês “The Sun” aponta Cabo Verde como um dos dez destinos paradisíacos a viajar

Cabo Verde foi apontado pelo jornal inglês “The Sun” como um dos dez destinos paradisíacos a viajar, destacando as dez ilhas, o ar límpido no Inverno, onde se pode observar tartarugas e fazer ciclismo no deserto de Viana na Boa Vista.

O The Sun online destaca Cabo Verde ainda pelas suas temperaturas médias de 25oC e sol diário, focando na sua localização na costa oeste do Senegal, para convidar o viajante a escapar para uma “ilha paradisíaca” que fica a apenas seis horas de voo, de Londres.

“Não há melhor forma de conhecer Cabo Verde do que explorar o próprio arquipélago pontilhada por muitas ilhas verdejantes e onde os turistas gravitam em torno das ilhas do Sal, Santiago e Boa Vista”, refere o The Sun que faz acompanhar a reportagem com um vídeo sobre diferentes destinos em Cabo Verde.

Segundo o The Sun online, a ilha do Sal é a mais popular para os turistas, por ser constituída por praias de areia branca, águas quentes e cristalinas, mas também por resorts e actividades diversificadas.

A ilha da Boa Vista é descrita pelas suas belas dunas e paisagens vulcânicas, onde se pode avistar a baleia jubarte caso haja sorte.

São Vicente é relatada por ser o centro cultural de Cabo Verde, Santo Antão pelas suas enormes montanhas, São Nicolau pela colorida paisagens e verdes exuberantes e Brava, a menor ilha habitada, por ser conhecida como a ilha das flores.

Santa Luzia é apresentada como ilha desabitada e acessível através de passeio de barco a partir de São Vicente, Maio como um sítio onde os turistas podem fugir e encontrar uma lagoa de três quilómetros e Fogo pelo seu pico vulcânico mais alto do país.

No Sal, além de referir sobre o festival de Setembro, a revista aconselha os turistas a admirarem os edifícios em tons pastéis de Santa Maria, onde as ruas são perfeitas para tirar fotos.

“Não há nada melhor do que relaxar numa das muitas praias arenosas de Cabo Verde. Com águas mornas azul-turquesa e areia branca, as praias de Santa Mónica e Praia de Chaves na Boa Vista e Santa Maria no Sal são perfeitas para uma escapadela de sol de inverno”, destaca, mencionado também a possibilidade de se praticar windsurf, kitesurf e vela na ilha do Sal.

As águas cristalinas da ilha são ideais para se levar o equipamento de mergulho, acrescenta o The Sun online, que indica um estudo do WWF que identifica Cabo Verde como um dos 10 principais pontos quentes globais para comunidades de corais.

“A diversidade de vida marinha de Cabo Verde não deixará o turista desapontado por ter corais, peixes e até mesmo naufrágios para admirar e, devido à localização especial, as ilhas são frequentemente fustigadas pelos ventos que sopram do deserto do Sahara, o que é ideal para a prática de desportos de aventura”, frisa.

Sublinha na sua reportagem que Cabo Verde não é apenas férias na praia, mas também momentos de emoção com subidas para o vulcão do Fogo, um local recomendado para os mais corajosos e fortes e de onde se pode ver o oceano.

Cabo Verde, segundo refere o The Sun online, representa também a terceira maior população de tartarugas cabeçudas nidificantes do mundo, e apresenta, na ilha do Sal, dentro da cratera de um vulcão extinto, as salinas de Pedra de Lume com um cenário de águas rasas e rosadas de origem vulcânica onde os visitantes podem flutuar na água em salinas exclusivas e aproveitar os benefícios do sal e da lama com tratamentos e massagens em um SPA.

Para concluir, avança que vale a pena atravessar as extensas dunas douradas da Boa Vista em alta velocidade para compreender plenamente o encanto do deserto.