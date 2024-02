Centro do Emprego do Sal anuncia recrutamento de 50 motoristas para Portugal

O Centro do Emprego e Formação Profissional da ilha do Sal anunciou, esta quinta-feira, o recrutamento de 50 motoristas para Portugal, com data-limite para a candidatura é até o dia 27 de Fevereiro.

Este anúncio surge no contexto de uma tendência crescente de recrutamento de mão-de-obra cabo-verdiana para Portugal. Isto porque, desde 2022, Portugal tem atraído um número significativo de profissionais qualificados, incluindo motoristas, de Cabo Verde. Em Janeiro de 2024, a Empresa Barraqueiro contratou 28 motoristas cabo-verdianos para colmatar as falhas no serviço de transportes.

