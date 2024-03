PR insta à reflexão profunda sobre papel da mulher na sociedade

O Presidente da República, José Maria Neves, instou hoje à reflexão sobre as múltiplas dimensões da condição feminina não só no país, mas em todo o continente africano. Numa mensagem alusiva ao dia Internacional da Mulher, o Chefe de Estado destacou tanto as conquistas alcançadas pelas mulheres quanto os desafios persistentes que ainda enfrentam diariamente.

"É ocasião para reconhecer as conquistas das mulheres, mas também para constatar e abordar os desafios persistentes que elas enfrentam diariamente", escreveu o Presidente, sublinhando a importância de celebrar e reconhecer a inestimável contribuição feminina em todas as esferas da vida cabo-verdiana. O Presidente ressaltou a resiliência das mulheres cabo-verdianas, que “desempenham papéis essenciais nas comunidades, famílias, economia e Governo, contribuindo assim para o fortalecimento da sociedade”. Entretanto, o comunicado também chamou a atenção para as barreiras significativas que muitas mulheres enfrentam em Cabo Verde e em toda a África, incluindo a pobreza extrema, a falta de oportunidades económicas e educacionais, bem como desafios relacionados à paternidade e maternidade responsáveis. “A paternidade e maternidade responsáveis são ainda desafios a vencer. Envolvem não apenas o apoio às mulheres durante a gravidez e o parto, mas, ao mesmo tempo, a partilha de responsabilidades parentais”, lê-se. A violência baseada no género foi destacada como “uma preocupação urgente e contínua”. “Milhões de mulheres africanas enfrentam a violência física, a violência sexual e a violência psicológica todos os dias, privando-as da sua dignidade, segurança e liberdade. A violação sexual de menores é uma das formas mais abomináveis de violência que afeta meninas vulneráveis, deixando cicatrizes emocionais e físicas que podem durar uma vida inteira”, escreveu o PR. Na sua mensagem, José Maria Neves apelou à acção coletiva para enfrentar esses desafios de frente, tanto durante o mês da Mulher quanto ao longo do ano, sublinhando que só por meio de um desenvolvimento durável, com oportunidades partilhadas e maior representatividade feminina nos espaços de liderança e tomada de decisões, será possível construir um futuro melhor.

