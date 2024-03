Oito em cada dez estagiários da NOSiAkademia conseguiram integração no mercado de trabalho

Cerca de 80% dos estagiários que passaram pelo programa de estágio profissional NOSiAkademia conseguiram integração no mercado de trabalho, conforme informações avançadas pela administradora executiva da NOSi, no dia em que a entidade acolhe mais 45 estagiários.

Mayra Silva adiantou que a empresa ainda não atingiu o seu objectivo de ver todos aqueles que passaram pelo estágio na empresa NOSi empregados, mas adiantou que a empresa está satisfeita com a taxa de empregabilidade entre os jovens estagiários.

“Temos uma taxa de empregabilidade de 80 por cento (%) e estamos a lutar muito para conseguir 90% até ao final deste ano. Na verdade, esses 80% são jovens que estão no mercado de trabalho e jovens que criaram as suas próprias empresas e que trabalham hoje em projectos com a NOSi”, disse.

Desde a sua implementação em 2018, o programa de estágio profissional NOSiAkademia já recebeu mais de 2.500 candidaturas e beneficiou mais de 467 jovens.

Esta terça-feira, a NOSi abriu as portas para acolher 45 jovens licenciados para a 15ª edição do estágio profissional, entre os quais dois estagiários da Guiné-Bissau, cuja vinda para Cabo Verde foi patrocinada pelo Instituto Nacional de Segurança Social daquele país.

Para a administradora executiva esse facto torna essa edição especial, uma vez que marca o início da concretização de um dos objectivo que é de estar mais próximo das comunidades e das entidades internacionais.

Esta edição fica ainda marcada pela apresentação da nova marca institucional da NOSiAkademia, considerada mais moderna e mais adequada ao programa de capacitação, e também de um novo portal.

Segundo Mayra Silva, a partir de hoje qualquer estagiário já pode fazer sua candidatura, ao contrário do que acontecia anteriormente, em que as candidaturas só podiam ser feitas no momento da abertura das edições.

“Agora, qualquer estagiário, independentemente das edições estiverem abertas ou não, podem fazer as suas candidaturas. E também nós temos a possibilidade de os estagiários acompanharem os processos, as etapas das fases das candidaturas, porque sentimos durante esse tempo que ficavam perdidos, não sabiam qual era a fase da candidatura, se passaram, senão passaram, se foram seleccionados”, explicou.

Agora com o novo portal o estagiário já vai poder fazer o acompanhamento do seu processo até a sua selecção ou não.

Para as empresas, a grande novidade é que vão poder, através do portal, ver o leque de estagiários que passaram pela academia e seus perfis nos processos de contratação.

“Este é um grande ganho porque nós recebemos de várias entidades nacionais e internacionais, solicitando a partilha das listas dos estagiários que passaram no nosso programa e agora fica de forma mais transparente e qualquer entidade Internacional, por exemplo, consegue os estagiários que estão disponíveis no mercado”, explicou.

Uma outra funcionalidade destacada pelo administrador da NOSi é que qualquer empresa privada que queira fazer parte ou levar projectos que não conseguem desenvolver nas suas empresas para a NOSi já podem fazer a candidatura ‘online’ para a sua alocação.