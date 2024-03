ERIS lança concurso para licenciamento de nove Farmácias

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) anunciou no Boletim Oficial desta quarta-feira, 13, a abertura de um concurso para o licenciamento de farmácias. O bairro de Ponta D’Água, localizado na cidade da Praia, é um dos nove locais incluídos neste concurso.

Segundo o documento, o procedimento concursal incidirá sobre o licenciamento de farmácias no Concelho do Paul, na cidade das Pombas, Santo Antão; Espargos, em Chã de Matias, ilha do Sal; na cidade de Sal-Rei, Boa Vista e no concelho de Santa Cruz, cidade de Pedra Badejo.

Mas, também estão abertas concursos para Achada Grande Frente, cidade de Praia; Terra Branca; no Concelho de Santa Catarina do Fogo, cidade de Cova Figueira e no Concelho de São Miguel, na cidade de Calheta de São Miguel, em Achada Monte.

Conforme a mesma fonte, as candidaturas deverão decorrer num prazo de 45 dias a contar da data da publicação do anúncio no BO e deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ERIS.

Com a apresentação da candidatura, os candidatos devem efectuar o pagamento da taxa relativa à análise das candidaturas ao concurso no valor de cinquenta mil escudos.

Será promovida uma sessão ou sessões de ato público, para abertura das candidaturas, a decorrer na sede da ERIS em dia e horário a serem agendados.