Bolsa de Acesso à Cultura beneficia mais de 4 mil alunos em 2024

O Programa Bolsa de Acesso à Cultura de 2024 vai beneficiar 112 escolas e cerca de quatro mil e sessenta e oito alunos a nível nacional, num montante global de vinte e oito mil e quinhentos contos. A revelação é da Coordenadora Nacional do ‘Bá Cultura’, Indira Monteiro Lima, que falava à imprensa à margem do acto de assinatura do contrato de apoio financeiro a 45 escolas, Associações e ONGs de Santiago, que teve lugar na manhã desta sexta-feira, na Praia

“O edital BA Cultura 2024 beneficiara 112 escolas a nível nacional num monte de vinte e oito milhões e quinhentos mil escudos, abrangendo um total de número de beneficiários e quatro mil e sessenta e oito, sendo dois mil duzentos e trinta e quatro do sexo feminino e mil oitocentos e trinta e quatro do sexo masculino”, afirmou Indira Lima.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, reconhece que falta mais formação para os educadores, tutores e responsáveis das escolas.

“Há um aumento, este ano vamos ultrapassar os trinta mil contos em termos de financiamento anual o que é algo absolutamente extraordinário para um programa que começou com oito mil contos em 2017, portanto é um dos programas mais consistentes, a nível social tocamos igrejas, temos várias congregações religiosas que formaram associações e as escolas para o ensino, temos um enraizamento da comunidade africana também aqui na cidade da Praia e contamos continuar a crescer e a consolidar. O que nos falta, falta obviamente mais formação para os educadores, os tutores e os responsáveis das escolas”, afirmou o governante.

A Coordenadora da Escola Projecto de Vida de Ponta D'água, Oliver Santiago, uma das beneficiárias do Programa, afirmou que este projecto tem transformado a vida dos alunos.

“Temos notado uma transformação na vida dos nossos alunos, além de aprenderem habilidades e técnicas de músicas, como tocar instrumentos, também vemos uma transformação a nível comportamental, isto porque, muitos dos alunos que frequentam as aulas de músicas podiam estar na rua, fazendo outros coisas e sendo marginalizados, no entanto, escolheram estar ali a aprender, então vemos uma mudança no comportamento. As crianças têm aprendido a ter foco e perspectiva de vida, a sonhar com uma profissão, a desenvolver os seus talentos”.

As candidaturas para a mais recente edição da Bolsa de Acesso à Cultura foram lançadas em dezembro de 2023, e vai beneficiar instituições de todo o país. Esta sexta-feira, foram rubricados os acordos com 45 Organizações de Santiago e na próxima segunda-feira vão ser assinados os contratos com as seis beneficiárias de São Vicente.