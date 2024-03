Cabo Verde Airports anuncia obras em Abril para melhoria dos aeroportos e aeródromos do país

A Cabo Verde Airports anunciou hoje, em comunicado, que vai iniciar no mês de Abril obras para melhoria dos aeroportos e aeródromos do país, em linha com o contrato de concessão e padrões da VINCI Airports.

Segundo a mesma fonte, as intervenções devem-se à identificação de algumas mudanças como eixos estratégicos para a sustentabilidade e modernização das infraestruturas aeroportuárias, investimento na melhoria da qualidade dos serviços prestados, bem como a promoção e o desenvolvimento de novas rotas. Realça ainda o comunicado, que para o cumprimento desta missão, que acreditam trazer ganhos “enormes” para todos, ao elevar a qualidade do destino turístico de Cabo Verde e promover o desenvolvimento económico e social do país, será necessária a realização de obras faseadas de melhoria, remodelação e modernização dos aeroportos. “Iniciaremos já no mês de Abril com intervenções integradas no plano de melhoria e modernização dos aeroportos do Sal, da Praia, São Vicente e aeródromo do Maio”, sublinha, lamentando os constrangimentos a serem causados pelas obras, pelo que promete minimizar e apelam a tolerância e compreensão de todos. Acrescentam também na nota que os constrangimentos são temporários e que "o impacto positivo será, certamente, duradouro e benéfico para todos". Para tal, prometem comunicar com antecedência as atualizações referentes às obras, bem como, possíveis constrangimentos aos clientes.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.