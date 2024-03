China destaca laços estreitos e cooperação frutífera com Cabo Verde

O embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, Xu Jie, ressaltou hoje os laços estreitos entre o povo chinês e cabo-verdiano, destacando as cooperações bem-sucedidas em diversas áreas-chave. Xu Jie defende que essas parcerias têm gerado benefícios mútuos, fortalecendo ainda mais os laços entre China e Cabo Verde.

Em conversa com os jornalista na manhã desta quinta-feira, no âmbito de um Briefing à imprensa, para a socialização dos resultados das últimas sessões da Assembleia Popular Nacional da China e da Conferência Consultiva do Povo Chinês, o embaixador da China em Cabo Verde sublinhou que desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 48 anos, a China tem desempenhado um papel activo no apoio ao desenvolvimento de Cabo Verde.

“Nos últimos anos, sob a orientação dos líderes de ambas as nações e com o amplo apoio de diversos sectores, a confiança política mútua entre a China e Cabo Verde tem sido reforçada continuamente. A amizade tradicional entre os dois países tem se aprofundado, enquanto os intercâmbios culturais têm se tornado mais activos. A coordenação multilateral também tem se fortalecido, resultando em resultados frutíferos em todas as áreas de cooperação sino-caboverdiana”.

O embaixador expressou o compromisso contínuo do governo chinês em fornecer apoio e assistência a Cabo Verde, enfatizou a disposição de ambas as partes em trabalhar juntas para aprofundar ainda mais a amizade tradicional, incrementar a cooperação pragmática e levar as relações sino-caboverdianas a novos patamares.

Na ocasião, Xu Jie apresentou ainda o sucesso das recentes sessões da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, eventos cruciais na agenda política da nação asiática. Essas sessões, segundo o embaixador, não só são cruciais para a vida política da China, mas também servem como uma plataforma crucial para o mundo compreender a trajetória de desenvolvimento do país.

Um dos pontos centrais abordados foi o desempenho econômico da China, com dados impressionantes revelados durante as duas sessões. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês ultrapassou a marca de 126 trilhões de yuans, com um aumento de 5,2%, consolidando a China como uma das principais economias globais. Além disso, o investimento em pesquisa e desenvolvimento cresceu significativamente, impulsionando a inovação tecnológica em setores como inteligência artificial e energia renovável.

A democracia popular na China também foi enfatizada, com o embaixador destacando o papel activo dos cidadãos chineses no processo político, especialmente durante as sessões da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Xu Jie ressaltou o amplo engajamento do público na elaboração de políticas governamentais, refletindo a vitalidade do sistema democrático chinês.

Além disso, o embaixador reiterou o compromisso da China em fortalecer os laços bilaterais com Cabo Verde, destacando os benefícios mútuos alcançados através da cooperação em diversas áreas, como infraestrutura, agricultura, educação e saúde. Ele expressou a disposição contínua da China em apoiar o desenvolvimento socioeconômico de Cabo Verde e elevar ainda mais a parceria entre os dois países.

“Este evento reforça o compromisso mútuo de ambas as nações em promover uma parceria sólida e mutuamente benéfica, refletindo o profundo respeito e entendimento mútuo entre China e Cabo Verde”.