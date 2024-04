A Electra informou hoje que vai suspender nos dias 10 e 11 de Abril os ‘tokens’ de energia eléctrica pré-paga.

Segundo a informação avançada pela empresa no Facebook, a suspensão desse serviço ocorre entre as 16h00 do dia 10 e 15h00 do dia 11.

Nesse sentido, a Electra pede aos clientes que antecipem o carregamento de créditos para evitar interrupções no fornecimento de energia eléctrica durante esse período.