Electra garante que blackout na ilha de Santiago não tem a ver com combustíveis

O administrador executivo da Electra, Antão Cruz, afirmou hoje que as interrupções no fornecimento de energia em toda a ilha de Santiago, no passado final de semana, não estão ligadas a problemas de combustíveis, mas sim com dificuldades na central de energia em Palmerejo, provocadas por falhas na ligação de acessórios.

Antão Cruz deu essa garantia durante uma conferência de imprensa. Cruz foi claro em afirmar que essas perturbações não estavam relacionadas a problemas de combustíveis, contradizendo especulações anteriores. Nesse sentido, assegurou que a Electra mantém boas relações com as petrolíferas Shell e Enacol, e que não há problemas iminentes nessa área. "Nós não enfrentamos qualquer problema de combustíveis ou de fornecimento de combustível", esclareceu. Conforme reiterou, os blackouts ocorridos no final de semana estiveram relacionados com dificuldades na central do Palmerejo, resultantes de dificuldades em conseguir ligar alguns acessórios. “Nós não temos nenhuma avaria grossa nas máquinas. Temos quatro grupos geradores de 11 megawatts que estão operacionais. A questão foi que, na altura da ligação, ficamos sem uma alimentação secundária de 110 volts", afirmou. A falha em si, prosseguiu, foi resultante de uma avaria relacionada com uma peça mecânica que o departamento de manutenção mecânica resolveu na noite desta terça-feira. Quanto aos cortes de energia ocorridos na segunda e terça-feira, Antão Cruz argumentou que foram necessárias devido ao consumo excessivo e a problemas técnicos. Nesse sentido, apelou ao consumo racional de energia, considerando especialmente as perdas significativas que a empresa enfrenta devido ao roubo de energia. Além disso, o Administrador Executivo discutiu os esforços em andamento para melhorar a infraestrutura e a capacidade de resposta da Electra, incluindo planos de recuperação e manutenção de equipamentos. Relativamente à ilha do Sal, que teve três blackouts, o director executivo da Electra explicou que foram interligados entre si, já que o problema decorreu de uma avaria num dos grupos de maior potência da central eléctrica da ilha. "A nossa equipa fez a intervenção que tinha que fazer e conseguiu colocar em funcionamento esse grupo. Neste momento, está a operar sem qualquer constrangimento", referiu. Antão Cruz alertou também para as condições climáticas desafiadoras nesta época do ano, com ventos consideráveis e salientou a importância da transição para energias renováveis, visando minimizar os riscos de oscilações que podem resultar em desligamentos de energia. "Nós estamos a trabalhar para alcançar a maior penetração possível de energias renováveis, mas é importante reconhecer que isso também implica riscos calculados", apontou. Apesar dos esforços para evitar cortes de energia, Cruz reconheceu que, ao maximizar a penetração de energia renovável, há um aumento do risco. Aliás, ressaltou que a ilha de Santiago não registava cortes de energias há nove meses.

