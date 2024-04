​Sindicato anuncia greve dos pilotos da TACV nos dias 25 a 29 de Abril

O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil (SNPAC) anunciou hoje que os pilotos dos Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) vão entrar em greve nos dias 25 a 29 deste mês.

Numa nota enviada, o Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil informou que esta greve surgiu após esgotadas todas as vias e possibilidades de diálogo com o Conselho de Administração da TACV.

“Após esgotadas todas as vias e possibilidades de diálogo com o Conselho de Administração da TACV, anunciamos uma greve nacional dos pilotos da TACV com início às 00:00 horas do dia 25 de Abril de 2024 até 23:59 horas do dia 29 de Abril de 2024”, anuncia.

Para o Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil, esta greve não é apenas uma questão de reivindicar melhores condições para a categoria, mas também, estendida a todos os tripulantes, uma questão de garantir a segurança e a qualidade dos serviços aéreos que prestamos aos passageiros.

“É uma medida de último recurso, motivada pelos sucessivos incumprimentos da parte da empresa em responder os direitos laborais da classe e indisponibilidade mostrada da parte do actual Conselho de Administração, para um processo de diálogo e negociações, visando abordar as nossas preocupações legítimas em relação à segurança, condições de trabalho e remuneração adequada, com foco em acordos que possam beneficiar ambas as partes”, explica.

Os motivos da greve dos pilotos dos Transportes Aéreos de Cabo Verde serão ainda detalhados, durante a conferência de imprensa na quarta-feira, 17, a ser proferida pelo Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil, que representa a classe.