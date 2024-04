TRANSESCOLAR esclarece incidente com viatura em São Tomé e garante que não houve falhas nos travões

Após o incidente envolvendo duas alunas do serviço de transporte escolar da TRANSESCOLAR CV em São Tomé, a empresa esclarece que os travões da viatura em questão não falharam e que a suspensão temporária do serviço pela Câmara Municipal da Praia (CMP) foi breve, durando apenas um dia.

A TRANSESCOLAR CV, responsável pelo transporte de alunos de diversas localidades para instituições de ensino na Cidade da Praia, esclareceu o incidente ocorrido no dia 8 do presente mês.

Num comunicado de imprensa, a empresa diz que durante o percurso Praia-São Tomé, a viatura, com dois supervisores da CMP, dois condutores da empresa e duas alunas, teve um momento de velocidade acima do padrão, gerando inquietação nas alunas, que saltaram do veículo.

“Importa referir que, ao contrário do que foi noticiado, a viatura não perdeu o travão, aliás, do ponto de vista técnico é impossível um veículo perder o travão e voltar a recuperá-lo, alguns segundos depois; Esclarece-se, ainda, que o veículo e o condutor estão devidamente certificado e habilitado para prestarem o referido serviço”, lê-se.

A TRANSESCOLAR CV enfatiza que nunca houve incidentes que comprometessem a segurança dos alunos ao longo da sua prestação de serviço,

“A empresa já prestou todas as informações à CMP sobre o ocorrido, pelo que, a suspensão do serviço demorou apenas um dia, visto que as duas partes possuem informações disponibilizadas pelo sistema de controlo de qualidade de serviço instituído que permitiram a realização e conclusão da averiguação, de forma segura e expedita”, assegurou.

A empresa expressa o seu pesar pelo ocorrido e informa que tem prestado toda a assistência aos familiares das alunas envolvidas, acompanhando de perto a sua evolução clínica, que, segundo informações recebidas, tem sido positiva, com as vítimas em estado estável.

De salientar que no passado dia 10 de Abril, a CMP comunicou que investigava, em colaboração com a Polícia Nacional, um incidente envolvendo o serviço de transporte escolar prestado pela empresa "Transescolar".

Na altura, a edilidade anunciou que foi suspenso o serviço prestado pela empresa após duas adolescentes ficarem feridas num acidente com um autocarro desgovernado na estrada de São Tomé, ocorrido na segunda-feira, 8 de Abril.